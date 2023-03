"Sono pessimista ormai si è perso troppo tempo"

"Sembra quasi che il direttore d’orchestra Veronesi abbia bisogno di un primo violino e non sapendolo scegliere si affidi alla burocrazia chiamandola trasparenza": lo afferma Francesca Pardini, già nel Cda del Teatro del Giglio quando sindaco era Lazzarini e per un breve periodo del primo mandato di Fazzi. Pardini, nel riconoscere le difficoltà insite nella direzione di un’impresa culturale, si dice pessimista sulla deriva intrapresa dal Comitato Pucciniano di cui Alberto Veronesi è presidente. "Ho letto la legge e poi il bando emesso dal comitato per nominare il responsabile all’organizzazione delle manifestazioni di inaugurazione delle celebrazioni il cui programma artistico, promozionale e logistico tecnico sarà interamente deciso dal comitato, parole testuali – scrive – e purtroppo ne ho ricavato un brutto presentimento. Sono pessimista perché i tempi ormai sono stretti e non si potrà più sviluppare un progetto culturale, educativo, artistico, incisivo e ampio. Un esempio: un intervento nelle scuole anche a livello nazionale, non costa molto ma ci vuole tempo per organizzarlo. Il Maestro Veronesi ha perso l’occasione per superare i propri limiti, e quello peggio per lui, purtroppo però tutti stiamo perdendo l’opportunità di fare conoscere, capire e amare la musica del nostro Puccini".