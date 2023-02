Sono in pagamento i contributi per l’anno scolastico 2022-2023

Sono in corso in questi giorni i pagamenti dei contributi del Pacchetto scuola 2022-2023, per il sostegno alle famiglie a basso reddito nell’acquisto di libri ed altro materiale didattico e nell’utilizzo dei servizi. Risorse assegnate attraverso un bando. I soggetti risultati idonei ad avere il contributo, a Capannori, sono 682. Questo beneficio economico individuale, rivolto agli studenti iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie o ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o un’agenzia formativa accreditata, è finanziato con fondi regionali e per l’anno scolastico in corso era rivolto alle famiglie in possesso di un Isee non superiore a 15.748,78 euro. Gli importi dell’incentivo sono due: 326 famiglie avranno 200 euro di contributo, mentre 356 famiglie avranno un contributo di 150 euro.

Il pagamento del contributo per coloro che hanno indicato l’Iban viene accreditato sul conto corrente, mentre gli altri richiedenti possono riscuotere il contributo recandosi a qualsiasi sportello del Monte dei Paschi di Siena. "Anche per l’anno scolastico in corso sono numerose le famiglie capannoresi che beneficiano di questo contributo e quindi vengono alleggerite nelle spese da sostenere per mandare i figli a scuola, sia relativamente ai materiali didattici che ai servizi scolastici – sostiene l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti - per noi è di fondamentale importanza contribuire a garantire a tutti il diritto allo studio".