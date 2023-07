Sono in arrivo 300 migranti E’ la quota prevista in estate per tutto il nostro territorio

Un’estate calda, caldissima anche dal punto di vista dei flussi migratori che faranno rotta a Lucca. Si stima, sono dati del Ministero dell’Interno e della Regione, che nei prossimi due mesi “sbarcheranno” in Toscana circa 3mila migranti (50mila a livello nazionale). E di questi, un calcolo previsionale eseguito sui criteri di ripartizione attualmente validi (anche se in corso di rivalutazione), circa 300, quindi una quota parte del 10%, approderanno nella nostra provincia. Non pochi considerando che da gennaio a luglio 2022 gli arrivi a Lucca erano stati appena 98.

Quest’anno, sempre tra gennaio e luglio, sono invece state 345 le presenze. Quindi quasi lo stesso numero di arrivi registrati nell’arco di oltre 6 mesi si potrebbe concentrare nei prossimi due mesi estivi, con la necessità stringente e urgente di trovare alloggi e accoglienza. Il Prefetto Francesco Esposito giovedì scorso era presente al tavolo di coordinamento regionale sui flussi migratori, convocato dal prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. E’ stata proprio Ferrandino a informare i partecipanti dei 3mila migranti in arrivo e del criterio assunto dal Governo per la redistribuzione dei cittadini stranieri che si baserà per il 70 per cento della popolazione residente in ciascuna regione e per il 30 per cento sull’estensione territoriale.

“Il criterio scelto dal Governo nazionale nuovamente penalizza la Toscana - ha dichiarato in quell’occasione il presidente Eugenio Giani - la quale come noto è tra le prime regioni italiane per estensione territoriale. Prendiamo atto di come tale criterio venga utilizzato dal Governo solo in determinate occasioni e non su tutte le questioni, penso alla ripartizione dei trasferimenti sanitari, che impattano direttamente le Regioni”.

La ripartizione, presentata nella riunione, comporterà una distribuzione diversa del flusso dei migranti tra le province della Toscana, andando ad interessare maggiormente i territori di Siena, Grosseto ed Arezzo. Per Lucca la quota parte è di circa il 10%, sempre calcolato sulla base di residenti e estensione. oprattutto riguardo ai CAS”. Dunque un’emergenza alle porte che tocca in primis la Toscana - e di riflesso la nostra città- penalizzata per via della sua estensione territoriale. Si cercano soluzioni “che non siano in contrasto con i territori”, come è emerso dalla riunione fiorentina, “attraverso un dialogo costante e continuo tra le Prefetture, i sindaci e gli amministratori locali” oltre al terzo settore. Ma i numeri sono importanti, e le risorse non più così cospicue. Laura Sartini