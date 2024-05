"Sono favorevole. Quando potremo avere una simile opportunità?"

Paolo Rontani è favorevole agli assi viari. Lo ha scandito bene la sua posizione. Anzi, nel corso della serata ha incalzato più volte Del Chiaro ad esprimersi in maniera netta. Per Rontani nessun dubbio. "Voglio essere pragmatico – ha dichiarato l’ex Udc - ve lo immaginate, in caso di diniego, quando potrà ritornare a Lucca una simile opportunità? Un progetto che è pronto in pratica, con le modifiche che sono in corso di esecuzione e che il Commissario di Governo ha accettato, con 111 milioni di euro via PNRR che possono essere utilizzati. Adeguiamo il progetto, ma poi, dopo aver esaurito la parte burocratica, procediamo con la cantierizzazione dell’asse Nord-Sud in una visione di area vasta. Se perdiamo questo treno se ne riparlerà tra un secolo. All’interno del centrosinistra che sostiene Del Chiaro vi sono più anime, vorrei sapere da lui come la pensa. Del Chiaro dica apertamente se è favorevole o meno. Serve chiarezza". Ma.Ste.