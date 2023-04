"Sono distrutta Avrei preferito morire io stessa"

TORRE DEL LAGO

"Sono addoloratissima, perché quanto accaduto è qualcosa di bruttissimo, di terribile. Avrei preferito che fosse successo a me. E non a quella povera donna". Lo ha detto a Repubblica, la madre di Gianluca Paul

Seung, il 35enne accusato e arrestato domenica scorsa per l’aggressione mortale alla dottoressa Barbara Capovani. "So che conta poco, ma posso solo chiedere perdono da parte mia. Io oggi mi sento di dire solo questo - prosegue la donna con una voce mista di dolore e sconforto - poi vedremo che cosa accadrà. Sono uscite, su mio figlio e sulla sua storia, anche cose non vere. Per ora non credo io possa dire molto altro".