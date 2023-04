"Sono dispiaciuta per Marcucci, ma il Pd è casa mia e io resto"

"Il Pd è casa mia": anche Valentina Mercanti, consigliere regionale del partito, cresciuta politicamente nel gruppo di Andrea Marcucci, resta nel partito anche dopo l’abbandono di quello che era il vero e proprio leader per anni della corrente riformista in Lucchesia. Per Mercanti, la speranza è che la scelta di Marcucci sia reversibile.

Come ha preso la notizia dell’addio di Marcucci al Pd?

"L’ho presa male, ma spero che sia un arrivederci e non un addio. L’ho presa male sul piano personale perché Andrea è un amico; l’ho presa male politicamente, perché quando si perde un iscritto è un danno. Se poi si perde un iscritto del calibro di Marcucci, credo serva una riflessione seria nel Pd per capire cosa vogliamo essere e su come pensiamo che possiamo essere la casa di tutti".

Resterà nel Pd?

"Il Pd è casa mia: ho cominciato a fare politica con il Pd e credo che sia ancora valido il suo progetto politico anche se si sta passando da una fase complicata, ma il partito deve cercare di andare verso la maturità. C’è stato un congresso che ha visto vincere una linea che io non ho sostenuto e che mi trova molto d’accordo sulle battaglie per i diritti civili, ma che mi pare molto debole sui diritti sociale, sullo sviluppo economico e sul lavoro. Devo anche capire la linea in politica estera anche se apprezzo il cambiamento di posizione di Schlein, una volta arrivata alla segreteria. E poi...".

E poi?

"Viviamo tempi complicati, l’inflazione e le difficoltà delle famiglie hanno bisogno di risposte forti, di unità di intenti per riuscire a dare loro le prospettive, per poter guardare al futuro con maggiore fiducia".

Nella segreteria nazionale alla minoranza riformista sono andate le briciole, cosa accadrà a livello regionale?

"A livello nazionale è stata fatta una scelta unitaria anche se il peso di chi aveva perso con il 48 per cento dei consensi poteva essere maggiore. A livello regionale, auspico unitarietà nella composizione degli organismi. Come dicevo prima, siamo di fronte a tempi straordinari che necessitano di visioni comuni, altrimenti non avrei accettato di essere presidente".

E se non dovesse accadere?

"In quel caso, porterò avanti, insieme a chi mi ha sostenuto, i temi e le tesi che non sono risultati maggioritari al congresso, ma che abbiamo il dovere di rappresentare e rendere patrimonio dell’intero partito".

Fabrizio Vincenti