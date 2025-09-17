Sono 100 gli ospiti. Da Paolo Giordano e David Quammen a Javier Cercas

“Pianeta Terra Festival“ torna con oltre 90 incontri, più di 100 ospiti tra cui: Sunil Amrith, Lucio Caracciolo, Marta Cartabia, Patrizia Caraveo, Giuseppe Cederna, Javier Cercas, Carlo Cottarelli, Paolo Giordano, Daniel Gros, Mariangela Gualtieri, Lucy Jones, Matteo Lancini, Tim Lenton, Vittorio Lingiardi, Michela Marzano, Michela Matteoli, Ezio Mauro, Elisa Palazzi, Simone Pieranni, David Quammen, Nathalie Tocci, Mauro Varotto, Ersilia Vaudo Scarpetta, Matteo Vegetti, Paolo Vineis.

Scienziati, filosofi, psicoanalisti, economisti, esperti di geopolitica, scrittori, giornalisti e artisti indagheranno l’inedita instabilità del nostro tempo: dall’innalzamento delle temperature ai fenomeni meteorologici estremi, dalla trasformazione degli ecosistemi alla questione energetica, dall’instabilità democratica a quella geopolitica ed economica, fino a comprendere quella valoriale ed esistenziale.

“L’instabilità geopolitica del mondo rischia di mettere in sordina l’instabilità climatica che sta già modificando in modo irreversibile gli equilibri globali e condizionando la vita quotidiana di miliardi di persone”, afferma Giuseppe Laterza. “È dunque fondamentale capire come le varie discipline e saperi possono e devono confrontarsi per trovare soluzioni e nuove idee e affrontare questo periodo di fragilità e incertezza in cui si trova la comunità del pianeta. Per questo, la casa editrice è impegnata ancor più a riunire e far sentire le voci di chi ci chiama a tutelare la nostra casa comune: le voci autorevoli ma come sempre accessibili degli ospiti che si ritroveranno nuovamente a Lucca ai primi di ottobre per il Pianeta Terra Festival.”

Sarà Stefano Mancuso con la sua lectio a introdurci al tema dell’instabilità del sistema Terra, a farci comprendere cosa significa e cosa vuol dire per il nostro futuro su questo pianeta. Da qui si dipanerà un viaggio conoscitivo che intreccerà discipline e sguardi diversi che amplieranno o approfondiranno le ragioni e le conseguenze di quanto sta accadendo. Sulle caratteristiche inedite dei grandi eventi imprevisti rifletterà Paolo Giordano, individuando dei tratti comuni sorprendenti con cui dobbiamo fare i conti se vogliamo predisporre delle contromosse. In questo senso, è illuminante conoscere il modo in cui la specie umana fin dalle origini ha gestito il rapporto con la natura e le sue risorse: è quello che farà Sunil Amrith mostrando che la storia dell’umanità coincide con quella dell’ambiente. Con il climatologo di fama internazionale Tim Lenton toccheremo con mano gli effetti dell’accelerazione dei cambiamenti in atto: le sue ricerche hanno infatti individuato le soglie critiche, i punti di non ritorno del sistema Terra, quelli che una volta attraversati possono condurre a trasformazioni irreversibili. La trasformazione degli equilibri di differenti ecosistemi sarà al centro di alcuni incontri: Francesco Ficetola mostrerà quali scenari si aprono con il fenomeno del ritiro dei ghiacciai; sui segnali d’allarme che arrivano dall’innalzamento dei mari e dalla trasformazione degli ecosistemi marini discuteranno gli oceanologi Sandro Carniel e Marco Taviani. Di biodiversità e delle nuovissime strategie d’intervento parleranno Maurizio Casiraghi e Piero Genovesi. Ma l’instabilità del quadro climatico attuale ha anche degli effetti importanti sulla nostra salute, Paolo Vineis ci dirà come si sta ridisegnando la mappa delle patologie umane.