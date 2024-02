Somministrazione e sosta: l’ordinanza Per la partita di serie D tra Tau Altopascio e Livorno, sono stati adottati diversi provvedimenti per gestire l'afflusso dei tifosi. Divieto di parcheggio e transito in alcune zone, divieto di somministrare bevande in contenitori di vetro e inversione dei settori per i tifosi locali. La partita è già sold out.