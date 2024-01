"Solo promesse dalla Provincia agli studenti"

“Abbiamo letto dello sciopero fatto dai ragazzi dell’ITE Carrara per essere costretti, da tempo, a fare lezione al freddo”. Esordiscono così Lido Moschini ed Elisabetta Triggiani entrambi esponenti del Circolo di Capannori di Fratelli di Italia e Matteo Petrini Consigliere Comunale a Capannori e Consigliere provinciale di FdI.“Ho letto l’articolo – inizia Moschini – e mi ha fatto un immenso piacere vedere come i giovani abbiano il coraggio di alzare la voce per cambiare le cose e per migliorare un sistema che, evidentemente, funziona male. E’ stato un piacere constatare che i giovani, a differenza di quanto si dice, sappiano fare di più che spippolare sul telefono! Sanno tutelare i lori diritti e lo sanno fare meglio di noi adulti che, forse, troppo spesso, ci lamentiamo, ma non abbiamo il coraggio di agire”.

“E’ un sacrosanto diritto, anzi un basilare diritto, fare lezione al caldo – prosegue Triggiani-. Mi chiedo perché mai la “cosa pubblica” che sia un comune o, come in questo caso, una provincia, non riesca mai a fare le cose semplici in breve tempo come, ad esempio, cambiare una caldaia. Se si rompe la caldaia in una struttura privata il tempo di chiamare una ditta e tutto si risolve. Perchè la pubblica amministrazione deve avere questi tempi biblici?”.

“Lo stesso dicasi per gli studenti del liceo delle scienze umane Paladini – aggiungono Triggiani, Moschini e Petrini – che da oltre 5 anni (quasi 6) sono costretti a fare lezione dentro dei container. Ma come è possibile?“. “Tante , tante promesse e poi non si muove mai nulla- precisa Matteo Petrini – stesso meccanismo adottato anche a Capannori.

Ecco che dopo la protesta dei ragazzi del Carrara dello scorso 12 gennaio, giungono puntuali le promesse del presidente della Provincia Luca Menesini che si è presentato a scuola la mattina del 15 gennaio insieme al responsabile tecnico dei riscaldamenti nell’edilizia scolastica. Una nuova promessa è stata fatta, ovvero quella di risolvere i problemi del Carrara, speriamo che venga mantenuta”. I tre esponenti di Fratelli di Italia concludono: “caro presidente della Provincia, a quando delle aule dignitose per i ragazzi del Paladini che da quasi 6 anni sono nei container?”.