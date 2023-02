Solito incrocio, nuovo incidente I residenti chiedono dossi artificiali

Nuovo incidente nel week-end all’incrocio tra via dei Sodini e via Giuseppe Giusti a Massa Macinaia: il terzo con un impatto importante dall’inizio dell’anno. Adesso i residenti chiedono i dossi artificiali per rallentare la velocità delle auto. "Per fortuna questa volta l’impatto non ha avuto conseguenze troppo gravi - spiegano i residenti - , ma si attesta ancora una volta la pericolosità dell’innesto, che continua ad essere uno dei punti più pericolosi della viabilità capannorese".

"Qui gli scontri fra le auto avvengono anche più volte al mese, a volte per fortuna solo in forma leggera, quando le auto impattano a velocità moderata, altre, invece - aggiungono - i mezzi finiscono per carambolare o nel torrente o contro le recinzioni e i cancelli delle abitazioni che si affacciano su entrambi i lati dell’innesto stradale".

Per i residenti, questa ormai è "zona rossa" da molti anni, con l’assurdo di famiglie che raccomandano ad amici e parenti di "fare il giro lungo", ovvero passare dalla via di Sottomonte, piuttosto che immettersi in questo punto. "Accadono incidenti di continuo - spiegano - con l’assurdo delle auto che carambolano nei giardini delle case che sono ai lati e per non parlare delle volte che per fortuna va bene e che le auto si evitano solo per un soffio".

I residenti hanno promosso negli anni diverse raccolte di firme per proporre modifiche alla viabilità. "Le auto che arrivano da via Giusti, spesso la percorrono a velocità sostenuta - lamentano i cittadini - a volte non vedono lo stop e tirano dritto e comunque per immettersi si affacciano sul ponticello e vengono colpite dalle auto che scendono o salgono da e per Sant’Andrea di Compito, percorrendo il rettilineo a tutta velocità".

E’ stata rifatta la segnaletica, messo uno specchio che spesso però è appannato ed è stato apposto un segnalatore luminoso per l’incrocio, ma niente sembra funzionare. I residenti tornano a chiedere provvedimenti più incisivi per l’incrocio, per riuscire a frenare la velocità delle auto, a partire dai dossi artificiali, per spezzare il rettilineo, almeno su via Giusti che è una strada interna fra le case e non una viabilità principale.

Barbara Di Cesare