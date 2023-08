Solidarietà e Sviluppo I richiedenti asilo tinteggiano il ponte

Solidarietà e intergrazione: ospiti volontari impegnati in lavori di pubblica utilità a Ponte a Serraglio. Alcuni volontari dell’associazione onlus con sede a Bagni di Lucca si sono impegnati, insieme ad alcuni ospiti della cooperativa Solidarietà e Sviluppo e su richiesta dell’assessore Priscilla Valentino, in interventi di pubblica utilità nella frazione di Ponte a Serraglio.

Un gesto concreto di integrazione con la comunità e di senso civico cittadino. Alcuni ragazzi, ospiti del centro collettivo di Ponte a Serraglio, si sono impegnati in lavori di pubblica utilità nella stessa frazione.

L’intervento è consistito nella riverniciatura della ringhiera nella piazza principale del paese, proprio a ridosso del torrente Lima. Un atto gratuito e volontario, suscitato dall’assessore all’ambiente del comune di Bagni di Lucca Priscilla Valentino, che non ha comportato alcun costo per la collettività. Il gesto di questi ragazzi è stato spontaneo e disinteressato.

Abitando proprio di fronte alla piazza, hanno pensato di contribuire fattivamente alla cura dell’ambiente che li ospita senza richiedere alcuna remunerazione per il lavoro svolto. La loro iniziativa è molto apprezzata".

"Vorrei fare un plauso a questi giovani richiedenti asilo – ha commentato il presidente della cooperativa Alessandro Ghionzoli – perché con questa azione, del tutto libera e senza oneri per la collettività, hanno dimostrato il loro rispetto per i luoghi che li ospitano e l’attenzione per la comunità che li accoglie".

Marco Nicoli