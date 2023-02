“Solidarietà all’Anpi, basta con gli attacchi“

Vorrei esprimere la mia solidarietà all’Anpi di Lucca per gli inaccettabili attacchi, nel contenuto e nella forma, che sta subendo dopo aver organizzato un momento di riflessione storica basata su metodo scientifico (e non una polemica politica) per approfondire la tragedia delle Foibe insieme ad alcune centinaia di studenti e studentesse di istituti superiori di Lucca e allo storico Eric Gobetti. Chi era presente sa cosa è stato detto e che analisi è stata condotta nel corso dell’incontro: nulla a che fare con il negazionismo. Io ero presente. Faccio parte di alcune associazioni civiche e di volontariato e trovo che i toni offensivi e ingiuriosi di alcune affermazioni siano inaccettabili, ancora di più se espressi o sostenuti da rappresentanti delle Istituzioni. Insultare chi organizza momenti di riflessione e addirittura pensare che gli spazi possano essere negati a tali momenti inquieta chiunque ami la democrazia. La libertà di pensiero, espressione, associazione e partecipazione sono valori fondanti del nostro Paese e la base del lavoro di molte associazioni e non possono essere oggetto di polemiche e di attacchi.

Roberto Crea