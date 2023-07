Soldi agli impianti sportivi La Regione finanzia lavori per un milione

Impianti sportivi, la Regione decide di finanziare quattro interventi su impianti sportivi in provincia di Lucca per oltre un milione di euro. Saranno finanziati interventi al campo sportivo di Corfino, nel comune di Villa Collemandina (44.926 euro), all’impianto sportivo comunale "G.Angelini" di Pieve Fosciana (360mila euro), al campo sportivo S.Toti di Gallicano (360mila euro) e all’impianto sportivo di Sillano (341.100 euro), per un totale di 1.106.000 euro. Il bando, di cui è stata recentemente approvata la graduatoria e la relativa assegnazione delle risorse, aveva una dotazione finanziaria di poco inferiore ai 12 milioni di euro: 40 gli interventi finanziati. I progetti presentati riguardavano l’ampliamento di spazi e impianti sportivi e la realizzazione di nuovi impianti ma anche interventi di recupero di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria, di miglioramento sismico, di efficientamento energetico, di messa a norma e messa in sicurezza; e, ancora, la realizzazione di nuovi spazi attrezzati e di aree verdi che favoriscano la pratica motoria e sportiva. Ai fini della compilazione della graduatoria sono state considerate prioritarie le istanze presentate nel 2021 e 2022 che non avevano beneficiato del contributo, gli interventi già avviati, ma non conclusi, quelli corredati di progetto esecutivo oppure con livello di progettazione tale da poter essere messo a gara. L’avvio dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre, per essere completati entro il 30 novembre 2024.