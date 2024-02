Sogni e sdoppiamento. Se ne parla domani a Palazzo Pfanner

Domani alle ore 17.30 a Palazzo Pfanner proseguono le conferenze ad ingresso libero nell’ambito del ciclo:“Le proprietà della Coscienza”. I temi trattati nell’incontro sugli stati di coscienza saranno in particolare i Sogni e lo Sdoppiamento. Gli stati della coscienza diversi da quello di veglia alterano il modo di relazionarci col mondo esterno. Cambiano la memoria, la percezione del tempo e dello spazio. Il sogno fa parte di questi. Tutti sogniamo e lo facciamo ogni notte. E allora come mai non sempre ricordiamo i nostri sogni? Durante l’attività onirica la nostra coscienza si sposta su altri piani, a causa di uno sdoppiamento che avviene in maniera naturale. Ma quindi, dove andiamo quando sogniamo? E cosa significa sdoppiarsi? Tanti sono gli interrogativi che salgono alla mente. “Diversi personaggi hanno indagato su questi argomenti affascinanti ponendosi le stesse domande – così gli organizzatori – e cercando le risposte tramite una personale sperimentazione, di cui hanno lasciato testimonianza. E noi, uomini e donne, utilizzando tecniche analoghe, potremo raggiungere gli stessi “.