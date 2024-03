Sogni e desideri. Evento dedicato ai più giovani

Un evento in cui ad essere protagonisti sono stati i sogni e i desideri dei più giovani. Ma anche un evento in cui non sono mancate le sorprese e i riconoscimenti assegnati.

A Castelnuovo di Garfagnana infatti la danza ha acceso i sogni di tanti ragazzi. Sabato pomeriggio si è svolto un momento dedicato a sogni e desideri dei più giovani. Tanta emozione per i partecipanti al pomeriggio che il Centro Studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo quest’anno ha voluto organizzare per coinvolgere non solo i giovani talenti appassionati di danza, ma tutti i giovani su un tema importante per la crescita: valorizzare desideri e coltivare il proprio talento e la propria passione.

E sabato 2 marzo al Cinema Eden di Castelnuovo di Garfagnana, erano davvero tanti gli intervenuti per il pomeriggio a sorpresa “Wish”. Prima sorpresa: in occasione del centenario della Disney, la proiezione del bellissimo film “Wish” tema che non a caso coincide con quello del prossimo saggio. E poi, seconda sorpresa la premiazione alla presenza del sindaco di Castelnuovo di Garfagnana, Andrea Tagliasacchi e della vicesindaca e assessora Chiara Bechelli di due allieve del Centro che si sono particolarmente distinte in questo inizio di anno: Emma Galeotti, vincitrice di una borsa di studio che le ha permesso di seguire corsi di specializzazione nelle più importanti scuole di ballo di New York, e Jessica Rocchiccioli, che parteciperà come ballerina allo spettacolo “Il lago dei cigni” al Teatro antico di Taormina.

E’ stato affidato poi alla professoressa Lucia Giovannetti un interessante intervento sulla tematica della giornata e, in conclusione, prima della foto di gruppo di fronte alla Rocca Ariostesca, un toccante momento a luci spente in sala, dove i ragazzi hanno acceso i propri ‘sogni’ con la luce simbolica dei loro cellulari.