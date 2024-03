Sofidel leader per la lotta cambiamento climatico

Sofidel punta senza sosta alla strategia per la transizione ecologica. Obiettivo è il Net Zero del 2050 ma ancora una volta vediamo il colosso della carta per uso igienico e domestico comparire fra i leader di Cdp per il coinvolgimento dei fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico.

A riconoscere l’impegno sostanziato dalle azioni del Grupppo Sofidel, è il Cdp Supplier engagement rating report del 2023. Ma di che cosa si tratta? Lo spiega una nota del colosso cartario: "Il rating di Cdp riconosce il lavoro svolto dal Gruppo nel coinvolgere e stimolare i fornitori nella lotta contro il cambiamento climatico; con il rating A-, Sofidel si colloca al di sopra della media del settore Paper products & Packaging (B-) e di quella complessiva europea (B-) e mondiale (C)".

Cdp è un’organizzazione senza scopo di lucro che supporta a livello globale investitori, aziende, città, stati e regioni nella gestione del loro impatto ambientale. A commentare questo ennesimo risultato è Riccardo Balducci, Group sustainability director dell’azienda lucchese nota per il marchio Regina.

"Il coinvolgimento dei fornitori è un elemento chiave della strategia di sviluppo sostenibile di Sofidel e l’inserimento nella fascia leadership del Cdp Supplier Engagement Rating Report, è un importante riconoscimento del lavoro svolto al fianco dei nostri partner, anche alla luce del nostro percorso verso l’obiettivo Net Zero 2050; continueremo a lavorare in stretta collaborazione con i nostri fornitori per raggiungere questo target ambizioso".

Intanto, c’è da registrare che Sofidel ha recentemente intensificato le proprie politiche di transizione ecologica, "impegnandosi con Science Based Targets (SBTi) a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050".

Spiega ancora la azienda: "L’obiettivo del Net Zero, ossia la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e la conseguente rimozione delle emissioni residue fino al punto più vicino possibile allo zero lungo tutta la catena del valore, è al centro del Green Deal europeo e ritenuto cruciale per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2°C secondo gli accordi di Parigi".

Maurizio Guccione