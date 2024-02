Sofidel e gestione dei rischi ambientali. Primo posto nella top-ten Morningstar

Ancora un successo per Sofidel che si piazza in vetta alla classifica di “Morningstar Sustainalytics” per la gestione dei rischi Esg (Environmental, Social, Governance), risultando così la prima al mondo nella categoria “Household Products”. Ottenendo un punteggio di 14,4, si è collocata nella categoria “Low risk” dove sono presenti le aziende che hanno una forte capacità di gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance, ovverosia quelli che caratterizzano le sfere di responsabilità di un’azienda.

L’importante ascesa della classifica, è stata avallata da “ Sustainalytics”, una società Morningstar, tra i principali istituti indipendenti di ricerca, che fornisce analisi e rating ESG sia agli investitori istituzionali sia alle aziende.

A commentare il nuovo, brillante risultato, è Riccardo Balducci (foto), Group sustainability director della multinazionale conosciuta in tutto il mondo per il marchio “Regina”: "Il rating di Morningstar Sustainalytics – dice Balducci – conferma il rigore del nostro impegno nelle politiche di gestione del rischio Esg".