Sofidel aiuta la Croce Rossa Lucca Nuovo Lifepack con defibrillatore

Il Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana (Cri) ha ricevuto una generosa donazione da Sofidel per l’acquisto di un Lifepack15 dotato di defibrillatore. Questo dispositivo di ultima generazione è estremamente prezioso in caso di arresto cardiaco, in quanto consente di guadagnare tempo prezioso per salvare vite umane. “Il fatto che il Comitato di Lucca abbia effettuato circa 200 servizi di emergenza solo nel territorio lucchese nel 2022, - così il presidente Fabio Bocca-, sottolinea l’importanza di avere strumenti adeguati per affrontare situazioni di emergenza come l’arresto cardiaco. I defibrillatori giocano un ruolo vitale nel processo di rianimazione cardiopolmonare, consentendo di ripristinare il ritmo cardiaco normale attraverso una scarica elettrica. La generosità di Sofidel nel finanziare l’acquisto di questo defibrillatore contribuirà a migliorare la capacità del CRI di rispondere a emergenze cardiache nel territorio lucchese“.