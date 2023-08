Soddisfazione di Cavirani per Salvini a Lucca: Concretezza, Idee e Voglia di Fare

“Il nostro segretario federale si conferma uomo del fare. È questa l’immagine di una Lega al Governo che punta a migliorare la vita di milioni di italiani con proposte concrete“.

Lo sostiene il segretario provinciale della Lega di Lucca, Riccardo Cavirani; il quale aggiunge: ”Il ministro e vicepremier Matteo Salvini ha dimostrato ancora una volta di essere vicino al territorio, ai nostri eletti nelle istituzioni partendo dai nostri consiglieri comunali e assessori della Versilia e di tutta la provincia, ai parlamentari e consiglieri regionali ma anche ai sindaci di ogni colore politico perché il rilancio dell’Italia in termini infrastrutturali passa da una collaborazione concreta e fattiva che guarda anche al di là degli steccati di bandiera“.

”Sono orgoglioso – aggiunge Cavirani – di questa due giorni in Versilia del nostro segretario federale e per la sua attenzione nei confronti del territorio e per l’ottima riuscita delle iniziative organizzate dal partito e da tutti i militanti del territorio. Ci aspettano sfide importanti la prossima primavera come le amministrative e le europee e sono certo che la concretezza, le idee e la voglia di fare il bene della propria comunità ripagheranno il nostro impegno in termini di consenso”.