Società di capitali, triplicato l’utile Crescono investimenti e solidità

Cresce dell’11 per cento il fatturato delle società di capitali delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa tra il 2019 e il 2021 e arriva a quota 27,3 miliardi di euro (in media 2 milioni per impresa): a renderlo noto è l’analisi dei bilanci delle società delle tre province, realizzato dall’Istituto di Studi e Ricerche – azienda speciale della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest – mettendo a confronto i dati di quasi 14mila imprese che hanno presentato i prospetti contabili sia nel 2021 che nel 2019.

Le imprese hanno saputo reagire alla pandemia non solo limitando i danni della crisi, ma anche mostrando una pronta reazione nel recuperare il terreno perduto. Tra il 2019 e il 2021 il valore aggiunto cresce addirittura più del fatturato (+19 per cento), segno che le imprese sono riuscite a scaricare sui clienti l’effetto dei costi e dei rincari delle materie prime. Raddoppia anche l’utile (che sfiora i 140mila euro medi per impresa) arrivando a rappresentare il 7 per cento del fatturato.

"Il confronto dei dati di bilancio delle società di capitali pre e post pandemia - afferma il presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Valter Tamburini - evidenziano una discreta capacità di reazione del nostro tessuto imprenditoriale. Il recupero sul fronte dei ricavi, soprattutto in alcuni settori, ed il controllo dei costi ha consentito infatti di generare valore aggiunto e utili che lasciano spazio agli investimenti". Nel 2021, la provincia di Lucca si colloca dopo Firenze e Arezzo, con il suo fatturato medio a azienda pari a 2,5 milioni di euro e potendo vantare una ventina di società di capitali attive con fatturato superiore a 100 milioni di euro.

Secondo l’analisi, il giro d’affari complessivo è mediamente cresciuto del 10 per cento rispetto al 2019, ossia leggermente meno di quanto registrato dalle società dell’area Toscana Nord-Ovest e del resto della Toscana (+11). Un andamento perfettamente in linea con quello relativo al fatturato estero, salito – secondo i dati Istat – anch’esso del 10 per cento dal 2019 al 2021.

Il valore aggiunto, calcolato come valore della produzione diminuito dei costi esterni immediatamente sostenuti per produrre (ad esclusione della manodopera), in provincia di Lucca è aumentato nel periodo considerato in misura nettamente superiore al fatturato raggiungendo il +28 per cento, a fronte di una media dell’area Toscana Nord Ovest del 19 e regionale del solo 4 per cento, soprattutto grazie alla cantieristica nautica. L’aumento generale della redditività netta si è potuto misurare anche sul principale indicatore, il ROI, che a Lucca è più che raddoppiato. Confortanti anche i segnali che sono arrivati dagli investimenti: quelli destinati all’attività produttiva sono cresciuti del 18 per cento.

Per quanto concerne la situazione finanziaria, in parallelo con il consolidamento degli investimenti fissi, le imprese della provincia di Lucca hanno rafforzato il proprio grado di patrimonializzazione che nel 2021 ha toccato il 41 per cento del capitale investito (dal 37 del 2019), a fronte di una media regionale del 42 per cento.

Quanto alla liquidità, questa è aumentata in maniera considerevole rispetto alla situazione pre-Covid, con un cash flow salito al 13 per cento del fatturato (dal 9 di due anni prima), che supera la media toscana. Se si guarda ai settori, da registrare l’exploit nella cantieristica (cresce il fatturato dell’8 per cento), ma anche il boom delle costruzioni (+42 per cento), mentre arretrano moda (-29 per cento) e turismo (-14 per cento).

Fabrizio Vincenti