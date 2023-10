Sociale, sviluppo sostenibile e opere pubbliche

Accanto all’attenzione ai territori delle aree interne, la Fondazione Cassa non farà mancare il suo fondamentale supporto al mondo del sociale. E’ prevista la pubblicazione dei bandi tematici (“Welfare“ e “Sport e Socializzazione“ rispettivamente con 2 milioni e 500mila euro di budget) e si provvederà a proseguire il potenziamento della Fondazione per la Coesione Sociale (600mila euro previsti assegnati nel 2024) in vista di un necessario adeguamento del proprio organico di fronte alle sfide che l’attendono, con particolare riferimento alla gestione della Comunità Alloggio Protetta (CAP) “Casa del Dopo di noi“ che sta sorgendo in via Elisa, nel Monastero della SS.Trinità delle ‘Barbantine’.

Sul fronte ‘Sviluppo del territorio’ procede anche l’attività di Lucense per la realizzazione di progetti di sviluppo sostenibile delle filiere produttive locali: alle risorse già precedentemente stanziate per 1 milione si aggiungono ulteriori 800.000 euro per il biennio 2025-2026.

Infine, ecco un altro bando decisamente atteso da riversare sulla nostra provincia: 4 milioni per consentire agli Enti locali di programmare importanti interventi immobiliari al fine di realizzare opere pubbliche, con attenzione prioritaria ai progetti di valore strategico già parzialmente finanziati con fondi pubblici (PNRR, Fondi strutturali europei e altri).