Sociale, siglato l’accordo tra Comune e sindacati

Aumento del 3% della soglia Isee per accedere alle varie misure di sostegno. E’ una delle novità di rilievo della manovra del welfare 2023 a Capannori, a sostegno delle famiglie bisognose. Confermate tutte le esenzioni, le agevolazioni tariffarie per chi è in difficoltà; mantenimento delle misure anticrisi; nessun aumento della pressione fiscale per imprese e famiglie, anche in merito ai servizi a domanda individuale e proseguimento del percorso verso una maggiore equità fiscale e per la lotta all’evasione.

Accordo firmato tra l’amministrazione Menesini e le organizzazioni sindacali al termine di una serie di incontri ai quali hanno partecipato il vicesindaco con delega alle Politiche sociali Matteo Francesconi, l’assessore al Bilancio Ilaria Carmassi, Fabrizio Simonetti segretario generale Cgil provinciale di Lucca, Giacomo Saisi segretario Uil Toscana Nord, Massimo Bani segretario Cisl Toscana Nord, Roberto Cortopassi, Francesco Fontana, Rosita Ciucci (Spi Cgil provincia di Lucca e Lega di Capannori), Andrea Giannecchini, Massimo Santoni, Donatella Petrini (Fnp Cisl Toscana Nord e Lega di Capannori), Guido Carignani, (Coordinamento territoriale di Lucca Uilp), Giorgio Bertelli (Uilp).

"Con questo accordo la nostra amministrazione si impegna a potenziare ulteriormente l’attenzione alle fasce più deboli della popolazione, ampliando le soglie di accesso ad agevolazioni tariffarie e altre misure di sostegno grazie all’innalzamento del 3% della soglia Isee - sostengono Francesconi e Carmassi - . Il nostro obiettivo è infatti quello di rafforzare le misure di protezione sociale nei confronti di coloro che vivono situazioni di disagio socio-economico, per tutelare e aiutare le famiglie che hanno bisogno, affinché tutti possano avere le stesse opportunità. Restano in essere tutte le agevolazioni tariffarie già presenti per i pensionati, le famiglie numerose e con persone disabili, nuclei con persone che sono disoccupate o che fruiscono di vari ammortizzatori sociali".

Sono previste agevolazioni tariffarie rifiuti, utenze domestiche e altri aiuti per pensionati, famiglie numerose, con disabili; misure anticrisi laddove vi sono disoccupati in famiglia. Per la prima infanzia e i servizi scolastici le famiglie possono beneficiare delle seguenti riduzioni: retta ridotta del 50% per il 2° figlio inserito nel nido d’infanzia; retta ridotta del 50% nel mese di dicembre; retta ridotta del 25% nel mese in cui cade la Pasqua. Agevolazioni tariffarie rifiuti, utenze domestiche e altri aiuti per pensionati, famiglie numerose, con disabili; agevolazioni scolastiche per famiglie numerose, tre o più figli a carico; politiche abitative, con l’obiettivo di trovare alloggi per chi ne ha bisogno, con garanzie ai proprietari. Maggiori dettagli sul sito del Comune.

Massimo Stefanini