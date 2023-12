Sociale, cultura e scuola. Ok al bilancio di previsione “Non gravare sui cittadini“

Sociale, lavori pubblici, diritto allo studio e un contenimento generale delle tariffe - comprese le tasse - a carico dei cittadini: queste le linee guide del bilancio di previsione 2024 approvato dal consiglio comunale di Barga.

“A fronte delle entrate correnti - commenta la sindaca Caterina Campani -, si prevede una spesa di quasi 10 milioni di euro. Far quadrare i conti non è mai semplice, ma il nostro compito è di gravare il meno possibile sulle spalle dei cittadini”. I principali capitoli di spesa in previsione riguardano il sociale, settore per il quale sono stati stanziati ancora una volta 172 mila euro. Ad arricchire i servizi proposti dall’amministrazione, sono state introdotte due figure, un’assistente sociale e una figura amministrativa.

Consistente anche la spesa prevista per il diritto allo studio, circa 763.300 euro, in aumento rispetto agli anni precedenti. Si conferma il prolungamento di orario della scuola dell’infanzia di Castelvecchio Pascoli e ritorna l’impegno a sostenere la quasi totalità del costo dei trasporti (circa 185 mila euro), il 48% della spesa per il servizio mensa (circa 170.000 euro) e il 41% delle spese di gestione del nido (circa 132 mila euro).

Ammonta a circa 275 mila euro la spesa per le manutenzionI di vario tipo, come la viabilità, parchi e giardini, cimiteri, scuole, patrimonio e restano elevate le spese per il pagamento delle utenze attestandosi ad euro 174.000 oltre ai 385.000 del canone annuale per la pubblica illuminazione e quota calore negli edifici pubblici. Undici mila euro saranno trasferiti all’Unione dei Comuni per la redazione del nuovo piano urbanistico, mentre 4 mila euro saranno investiti, come compartecipazione al finanziamento regionale, per l’archiviazione digitale delle pratiche edilizie.

Corposo il capitolo di spesa dedicato alla cultura e al turismo: per il 2024 è prevista una spesa in linea con la previsione dello scorso anno (circa 92 mila euro) che sarà impegnata per organizzare eventi , mostre, e la stagione teatrale realizzata in collaborazione con la Fondazione Toscana Spettacolo. In aumento, invece, gli incassi derivanti dall’imposta di soggiorno: 150 mila euro che saranno reinvestiti per la promozione turistica e culturale del territorio e il miglioramento del decoro urbano.