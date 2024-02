Sociale, accordo Comune e sindacati. Oltre 800mila euro di fondi comunali

Oltre 820mila euro destinati al sociale. E’ quanto emerge dal bilancio di previsione approvato ieri sera in consiglio comunale e che ha avuto l’ok dalle segreterie confederali Cgil, Cisl e Uil e i sindacati dei pensionati Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp di Lucca. La voce di bilancio 2024 destinata alle politiche sociali è di 1 milione e 110mila euro, di cui 821.974,77 euro solo di risorse comunali, con un incremento di 7,29% rispetto all’impegno assunto lo scorso anno, che a sua volta aveva registrato una crescita del 13,7% sul 2022. "È stato ribadito l’impegno a mantenere elevato il livello e la qualità dei servizi erogati dal Comune di Porcari - spiega l’assessora al Bilancio, Roberta Menchetti - anche attraverso azioni di difesa dei redditi e di tutela sociale, tanto più importanti se si considera la persistente diminuzione dei trasferimenti statali e regionali nel corso degli ultimi anni: un dato che, nel quotidiano, si scontra con la realtà di famiglie rese sempre più fragili dall’emergenza pandemica e dalla successiva crisi geopolitica ed energetica, alle quali l’ente pubblico più prossimo alle persone, il Comune, cerca di offrire risposte".

Sono state ampliate le fasce di agevolazione Tari: la riduzione percentuale del 60% spetterà ai nuclei con Isee non superiore ai 15970 euro (o 22170 euro in caso di famiglie composte da una sola persona), mentre l’esenzione sarà riservata a nuclei con Isee fino a 11600 euro (13200 euro se composto da una sola persona). L’amministrazione si impegna a integrare, compatibilmente con le risorse disponibili, il fondo istituito per le riduzioni e le esenzioni qualora risultasse insufficiente rispetto alle domande presentate. Altre caratteristiche dello strumento contabile, l’attenzione alla terza età con il progetto 4You Salute Smart, la domotica essenziale, l’infermiere di famiglia. Inoltre, le tariffe dei servizi mensa e trasporto scolastico rimangono invariate. Confermate misure a sostegno del pagamento degli affitti e quelle per il sostegno alimentare.

Massimo Stefanini