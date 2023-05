Social Art Festival per creatività, inclusione e comunicazione

Lucca for Social Arts Festival, “guarda cosa ti dico”, alla scoperta dei pittogrammi della comunicazione aumentativa alternativa. Oggi alla Casermetta San Regolo ultima giornata del festival che tratta di creatività, comunicazione, inclusione. Alle 14.30 laboratorio di cucina creativa per bambini dai 3 ai 10 anni: “Una Memoricetta! Come ricordare tutti gli ingredienti”. Alle 17 si parla di Comunicazione Aumentativa Alternativa con la psicologa Michela Silvestri . Alle 18 presentazione del libro “Behind the Nobel” del giornalista, psicologo e psicoterapeuta Emiliano Tognetti (foto) che dialogherà con Enrico Marchi e Marco Amerigo Innocenti.