Soccorso in montagna . Esercitazione tra i boschi per i militari della Croce Rossa

Nella giornata di domenica si è svolto con successo, nella montagna del Comune di Barga, un corso di aggiornamento tecnico-professionale per il personale afferente al Corpo Militare del Centro di Mobilitazione Toscana della Croce Rossa, che ha organizzato questa esercitazione con il supporto logistico del Nucleo Arruolamenti e attività Promozionali del Corpo Militare, ufficio di Bagni di Lucca.

L’attività ha coinvolto venti militari che hanno preso parte a prove pratiche di addestramento in ambiente boschivo su tecniche di soccorso sanitario e cartografia e orientamento in ambienti montani e innevati.

Il Centro di Mobilitazione Toscana del Corpo Militare, unitamente la Nucleo Arruolamenti e attività Promozionali, ufficio di Bagni di Lucca, ringraziano per la collaborazione Asbuc Barga, che ha messo a disposizione il Bivacco della Caciaia ed il Rifugio Giovanni Santi della Vetricia ed in particolare la sua gestrice Chiara Rossi, per aver messo a disposizione un locale per lo svolgimento delle attività.

Luca Galeotti