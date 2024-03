Smoke sauna, film islandese per i giovedì del Circolo del Cinema

Il Circolo del Cinema di Lucca continua la programmazione di film in prima visione al Cinema Centrale. Stasera alle ore 21.15 sarà proiettato il film islandese di Anna Hints “Smoke sauna, I segreti della sorellanza“. Uno sguardo tutto al femminile, intimo e al contempo intenso, che porta sul grande schermo un rito ancestrale, quello della sauna nella tradizione estone. Ha vinto un premio agli European Film Awards 2023 ed è stato premiato al Sundance Film Festival

2023. Un film tutto incentrato negli spazi della sauna, un luogo dove si ritrovano giovani donne, dove si intrecciano storie, parole e gesti e dove condividono le emozioni come donne, figlie, mogli e madri.

Escono spesso dagli spazi caldi per immergersi nella neve e nel gelo per poi ritornare di nuovo nella sauna. Nel caldo avvolgente di uno spazio scuro e protettivo, giovani e meno giovani parlano di sé stesse, dei loro figli appena nati che coccolano fra le braccia, dei loro ruoli di figlie, madri, mogli, delle esperienze di vita, di storie mitiche e lontane, a volte piangendo, altre ridendo o restando in silenzio. In inverno talvolta escono nella neve immergendosi nude nell’acqua gelida, mentre in primavera ed estate partecipano alle feste del villaggio. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (10 euro), la tessera abbonamento (25 euro) o della nuova tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro che aiuta in maniera determinante la ripresa delle attività del Circolo in questo momento di crisi.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione al Cinema Centrale

oppure in prevendita alla libreria Ubik in via Fillungo. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di preiscriversi sul sito internet ufficiale www.circolocinemalucca.it.