Smog nell’aria ai massimi livelli. Scatta lo stop alle auto “vecchie“

Smog sopra il livello di guardia, scattano le limitazioni al traffico a partire da oggi stesso e fino al 27 dicembre. Considerati gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e le previsioni meteo dei prossimi giorni, che favoriscono l’accumulo degli inquinanti nell’atmosfera, il Comune di Lucca ha infatti ritenuto opportuno, a tutela della salute dei cittadini, sulla base del Pac d’area, di emettere una ordinanza che vieta la circolazione dalle 7.30 alle 19.30, tutti i giorni a partire da oggi e fino al 27 dicembre compreso, alle seguenti autovetture.

A restare “ferme“, pena il rischio sanzione, saranno i mezzi diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

I superamenti dei livelli massimi di particolato nell’aria sono “consentiti“ fino a 50 nell’arco dell’anno: la centralina Arpat di Lucca-Capannori ne ha già rilevati ben 84, quella di Lucca-San Micheletto (in via Elisa) è a quota 75, Lucca-San Concordio ad oggi si attesta a 73. Auto, soprattutto quelle di vecchia data, e riscaldamenti accesi non giovano all’aria che respiriamo e quindi alla nostra salute. Di qui il provvedimento di restrizione per i veicoli di lungo corso che in questi giorni dovranno restare in garage. Un provvedimento necessario anche se ben poco risolutivo.