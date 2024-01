Smog: Capannori chiude l’anno con 38 sforamenti

Continua ad essere pessima l’aria che respiriamo nella Piana, come segnalato dalle rilevazoni delle centraline Arpat. Capannori ha chiuso l’anno 2023 con un totale di ben 38 sforamenti per quanto riguarda i limiti delle polveri sottili. Anche il 31 dicembre i valori di Pm10 registrati sono stati di 55 microgrami, oltre la quota di 50 fissata dalla legge.

Questo nonostante l’ordinanza congiunta firmata il 27 dicembre scorso dai Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo che vieta la circolazione dalle 7.30 alle 19.30, tutti i giorni fino a oggi 2 gennaio compreso, alle autovetture diesel e benzina euro zero, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro zero, euro 1 ed euro 2 diesel; ciclomotori e motoveicoli euro zero (omologati prima del 17 giugno 1999) euro 1 (omologati dopo il 17 giugno 1999); veicoli ad uso speciale euro zero; autobus euro zero.

Proprio ieri è invece entrato in vigore il nuovo Piano d’azione comunale d’area vasta, che interessa i cinque Comuni della Piana con due obiettivi principali: da una parte prevedere una serie di azioni multisettoriali da implementare per ridurre le emissioni di polveri sottili nell’aria e dall’altra mettere in campo interventi urgenti e coordinati nel caso di ripetuti sforamenti dei livelli di Pm 10.