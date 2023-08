Smantellato giro di spaccio Hashish e cocaina in centro Sei persone in manette

Spacciavano cocaina ed hashish in pieno centro, a tutte le ore del giorno, sotto gli occhi di tutti e ignari di essere osservati anche dalla polizia. Arrestati in sei, tutti di origini marocchine: E.K.N., di anni 28, J.A., di anni 28, E.K.Y., di anni 31, M.A., di anni 22, E.K.H., di anni 18 e E.K.A. di anni 27. Si tratta di soggetti già noti alle forze dell’ordine e irregolari in Italia. Le indagini sono partite a fine 2022 quando alcuni cittadini e commercianti della zona, stanchi di avere sotto casa quel giro illecito, hanno deciso di segnalarlo alle forze dell’ordine. Gli agenti della squadra mobile di Lucca, con l’attiva collaborazione della polizia municipale di Altopascio, per mesi ha tenuto sotto controllo le vie e le piazze più calde, solitamente frequentate da centinaia di clienti poi risultati essere residenti tra Pescia, Pisa, Lucca e Pistoia, oltre che di Altopascio.

Attraverso le telecamere di videosorveglianza comunale gli investigatori hanno potuto documentare gli spostamenti degli spacciatori e degli acquirenti, riuscendo così ad individuare i luoghi in cui veniva nascosta la droga e a sequestrare numerose dosi tra cocaina ed hashish trovate tra la vegetazione del parco e nei vicini edifici abbandonati. Gli spacciatori per un periodo hanno abitato a Galleno, nel comune di Fucecchio, in provincia di Firenze, da lì si spostavano a piedi per raggiungere Altopascio, dove avevano la loro piazza di spaccio, all’interno del Parco Aldo Moro. Dopodiché hanno lasciato quella abitazione, per trasferirsi più vicini al loro “posto di lavoro“ in modo da avere un controllo più diretto su quel giro corposo che avevano messo in piedi. Si piazzavano all’interno del parco, nelle vie limitrofe. Mentre a turno qualcuno si preoccupava di fare da palo, gli altri procedevano alla vendita. I clienti non avevano bisogno di contattarli per telefono, sapevano dove e quando trovarli. Gli si avvicinavano senza dare nell’occhio e con gesti rapidi facevano lo scambio.

Non sapevano di essere filmati dalle telecamere comunali, le cui immagini hanno immortalato molte cessioni di droga. Su questa documentazione il pm ha chiesto di procedere con le misure di custiodia cautelare. Dopo il via libera del gip, gli investigari hanno pianificato nel dettaglio gli arresti, portati a termine martedì. Per rintracciarli sono state usate tecnologie sofisticate. Tutti senza fissa dimora, in cinque sono stati rintracciati ad Altopascio mentre il sesto è stato arrestato a Santa Croce sull’Arno, Pisa, fuori dall’abitazione di un connazionale che lo ospitava. Uno di loro ha anche opposto resistenza al momento dell’arresto, motivo per cui è stato denunciato all’autorità giudiziaria.

Tere.Sca.