Slow Life Slow Games Arriva la fase finale Due giorni di tornei al Polo Fiere di Lucca

Si avvicinano le fasi finali dell’avvincente sfida tra le classi, che hanno combattuto a colpi di… gioco da tavolo. Tra oggi e lunedì, al Polo Fiere di Lucca, arriveranno quasi 300 studenti, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, dalle quattro province di Lucca, Massa, Pisa e Livorno per disputare i gran tornei e decretare così i migliori “giocatori” (guarda la classifica su slowlifeslowgames.it). Una quindicina, infatti, le classi che sono approdate alle battute finali, delle circa 500 che hanno aderito a “Slow Life Slow Games – Gioca al ritmo giusto“: l’importante campagna di prevenzione della dipendenza dai giochi d’azzardo (azzardopatia).

Nelle tante scuole che hanno aderito è stato avviato uno speciale percorso ludo-educativo, per formare le nuove generazioni al “gioco sano”, come prevenzione e contrasto all’insorgere della dipendenza dal gioco d’azzardo riscontrata già in adolescenza oltre che nell’età adulta. L’iniziativa rientra nell’importante progetto sviluppato dall’Asl Toscana nord ovest, in collaborazione con Lucca Comics & Games, grazie al finanziamento del Ministero della Sanità che la Regione Toscana ha destinato alla realizzazione di un piano di contrasto al gioco d’azzardo. Il progetto è patrocinato da QN-La Nazione che ha seguito passo passo l’evolvere dell’iniziativa, andando a visitare “virtualmente” le classi coinvolte: ben 128 nella sola provincia di Lucca.

In oltre due mesi di attività, ludo-educatori esperti, insieme al personale del SerD, hanno fatto sperimentare ai bambini e ai ragazzi diverse tipologie di giochi da tavolo portandoli a riflettere sulla differenza tra i giochi di abilità e quelli in cui conta solo il caso. “Un giocare sano - ricorda Maurizio Varese, responsabile del progetto e direttore dell’Area Dipendenze Asl Toscana nord ovest - che aiuta a sviluppare la socializzazione, che stimola la fantasia e spinge a mettere in campo capacità che potranno essere loro utili in futuro".