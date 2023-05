Slow Life entra nel vivo "Attività accolte con partecipazione da alunni e insegnanti"

Prosegue la sfida tra le classi che hanno aderito a “Slow life Slow Games – Gioca al ritmo giusto!“, l’importante campagna di prevenzione all’azzardopatia, che educa le nuove generazioni al “gioco sano” e previene la dipendenza dal gioco d’azzardo. L’iniziativa rientra nel progetto dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, relativo al nuovo piano della Regione Toscana per il contrasto al gioco d’azzardo, realizzato con Lucca Comics & Games. QN-La Nazione ti porta ogni venerdì ad incontrare alcune classi che si stanno sfidando al gioco da tavolo (la classifica su slowlifeslowgames.it).

"Le attività sono state accolte con grande entusiasmo e attiva partecipazione dagli alunni e dagli insegnanti - spiegano le operatrici del Ser.D Piana di Lucca coinvolti nell’iniziativa, Elisa Cerrai, Irene Pergentini, Roberta Puri e Lucia Federici - . Il progetto si articola in varie azioni: dalla prevenzione universale, a quella sui luoghi di lavoro e a scuola, alle attività di studio e ricerca sul fenomeno del gioco d’azzardo, fino ad attività di ricerca e cura. Nasce dalla necessità di intervenire a più livelli su un fenomeno dilagante a livello territoriale, i cui numeri di accesso ai servizi specialistici per il disturbo da gioco d’azzardo sono una percentuale esigua rispetto alle statistiche sul territorio. I ludo-educatori e gli operatori del SerD che hanno seguito le attività, hanno guidato una riflessione tra alunni e docenti, sottolineando la differenza tra giochi in cui si usa la memoria, il ragionamento e l’abilità e quelli che dipendono solo dal caso, evidenziando l’importanza delle relazioni che si creano giocando insieme, con passione e divertimento. Gli alunni hanno potuto sperimentare direttamente, il piacere di giocare, la sana competizione e l’importanza di fare squadra per raggiungere un obiettivo comune".

Un seme è stato piantato…