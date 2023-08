Slot non autorizzate in un bar Maxi multe in arrivo per i gestori

Un apparecchio da intrattenimento non conforme alle normative tecniche stabilite e tre computer collegati a giochi on line sequestrati e multe in arrivo che oscillano tra i 5 mila e i 50 mila euro. E’ il bilancio dell’operazione eseguita in un locale di una frazione di Altopascio da parte dei funzionari dell’Ufficio dei Monopoli della Toscana, in sinergia operativa con i militari della Guardia di Finanza di Lucca. Nel bar della cittadina del Tau erano presenti quattro slot regolarmente autorizzate e altrettanti invece no, sottoposti a sequestro cautelare conservativo poiché non conformi e privi dei titoli autorizzativi. C’era stata in precedenza una attività investigativa che aveva raccolto elementi ed informazioni su quanto accadeva nell’esercizio commerciale. Dopo l’apposizione dei sigilli, le macchinette sono state trasferite in custodia giudiziale nella sede dei Monopoli di Lucca, dove verranno sottoposte ad ulteriori esami e verifiche da parte degli esperti di Sogei, il partner tecnico di ADM.

In relazione a queste perizie, arriveranno le contestazioni per le violazioni alla legge Balduzzi e all’articolo 110, comma 9 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza (TULPS), oltre alle sanzioni amministrative. Sull’altro fronte, le Fiamme Gialle provvederanno ad accertare le somme illecitamente incassate per essere sottoposte a tassazione.

Il titolare della licenza e il proprietario degli apparecchi, rischiano una multa che oscilla da 5 mila a a 50 mila euro per ogni apparecchio.

Quindi in teoria anche 200 mila euro, visto che erano quattro quelli non in regola. L’operazione si inquadra nell’ambito del rafforzamento della collaborazione tra Guardia di Finanza e Agenzia Dogane e Monopoli per il contrasto del fenomeno del gioco, con un duplice effetto: sottrazione di risorse allo Stato, occultate per evitare le tasse, oltre al riscontro sociale, con molte persone, affette da ludopatie, che sperperano ingenti somme di denaro, mettendo in difficoltà economiche gravi le rispettive famiglie, con conseguenze notevoli. Per questo tali interventi saranno anche ripetuti. Tra l’altro non è la prima volta che questi accertamenti sono effettuati ad Altopascio, nel recente passato l’attività delle Fiamme Gialle è stata costante e vigile in questo tipo di attività.

Massimo Stefanini