Slittano ancora i lavori in corso al “Benassai“

Slittano ancora i lavori di ripristino per la copertura di un tratto del Canale Benassai lungo la ciclabile di San Concordio. Il dirigente comunale ha appena disposto una proroga fino al 29 febbraio. La nuova ordinanza comunale prevede la conferma del bypass, che ha occupato anche una parte del sagrato della chiesa del paese, appunto almeno fino al 29 febbraio prossimo. Una storia infinita. Quel tratto di ciclabile in prossimità della chiesa crollò a metà del 2021, per fortuna senza feriti. Ma le attività commerciali della zona hanno pagato lo scotto. Nel corso del tempo, inevitabilmente, i lavori sono venuti a costare di più, ed oggi si vola decisamente sopra i 500mila euro. Uno dei primi adeguamenti del prezzo avvenne giù nel luglio 2022 quando si parlò di una maggiore spesa (rispetto al mezzo milione preventivato) di altri 27.300 euro circa. Soldi che ancora non sono bastati per arrivare a buon fine. Intanto la storica pasticceria La Soave alzò bandiera bianca già nel novembre 2021, arresa di fronte alla micidiale combinata tra pandemia e “cantieri infiniti“. Ancora, in realtà, non eravamo a niente. Oggi, con l’ordinanza firmata in Comune si dilaziona l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’esecuzione dei lavori sotto via Guidiccioni, facente parte del piazzale della Chiesa di San Concordio. Nella precedente ordinanza l’occupazione era prevista per sei mesi dalla data del 20 luglio 2023, ora si va oltre. E l’attesa continua.

L.S.