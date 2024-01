Sky Walkers cerca la vittoria decisiva contro il Sibe Spa Calenzano per la speranza di salvezza

Seconda giornata di campionato per lo Sky Walkers, che domenica alle 18 affronta al Palatagliate il Sibe Spa Calenzano. Servirà una partita pressoché perfetta da parte dei ragazzi di coach Merciadri che sono obbligati a vincere per sperare di poter fare un passo in avanti in classifica, e mantenere ancora viva la speranza della salvezza. Una salvezza che a undici giornate dalla fine sembra un’utopia, ma non impossibile, per l’ottavo attacco del girone, ma anche la peggior difesa. L’augurio del roster è quello che domenica al Palatagliate ci sia il pubblico delle grande occasioni pronto a sostenerli.