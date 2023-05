Sky Stone: Wax e il trapper Mambolosco

Tre giorni e quattro eventi: due instore, un incontro e un’apertura speciale per quella che si prospetta una settimana di fuoco allo Sky Stone & Songs. Si inizia domani con l’incontro del ciclo ‘Wednesday Break My Heart’ che vedrà – a partire dalle 18, a ingresso gratuito – Carlo Puddu raccontare un disco che ha segnato la storia del rock: ‘The Joshua Tree’ degli U2.

Doppio appuntamento, invece, il 1° giugno, quando alle 16 è in programma l’instore di Mambolosco che torna a Lucca per presentare ‘Facendo Faccende’, il suo nuovo album appena uscito. Un disco che rappresenta l’unicità dello stile di Mambolosco, trapper a cavallo tra Europa e Usa, capace di donare a ogni suo pezzo quell’internazionalità che non ha nulla da invidiare ai colleghi di oltreoceano. In ciascuna traccia, l’artista si dimostra perfettamente a fuoco e mostra le peculiarità con cui si è fatto conoscere e apprezzare negli ultimi anni: dall’inconfondibile slang, al flow travolgente che scandisce le rime sfrontate e taglienti che si susseguono, arrivando diritte al punto.

Ma lo Sky Stone & Songs è stato scelto anche per prendere parte alla ‘Rock Night’ organizzata per il 1° giugno, in tutta Italia dalla casa discografica Sony Music che ha selezionato un numero ristretto di negozi indipendenti per una vendita in anteprima di alcuni album tra quelli maggiormente attesi. Un’apertura serale per la vendita ‘in notturna’ (e in anteprima rispetto all’uscita ufficiale) di cinque lavori di artisti tra i più amati e apprezzati: ‘But Here We Are’ dei Foo Fighters; ‘Live in Rio’ degli Hollywood Vampires; ‘Council Styles’ di Noel Gallagher’s High Flying Birds; ‘The Lockdown Sesssions’ di Roger Waters e ‘Shadow Kingdom’ di Bob Dylan. Chi vorrà approfittare della vendita ‘notturna’ di questi album, riceverà in regalo anche un’esclusiva shopper, realizzata dalla Sony appositamente per questo evento.

Venerdì 2, a partire dalle 18, invece, arriva Wax - al secolo Matteo Lucido – finalista assieme a Isobel, Mattia e Angelina di ‘Amici 22’. Milanese, ventenne, ha fin da subito catalizzato l’attenzione del pubblico con un percorso piuttosto turbolento all’interno del talent più seguito in Italia e per un carattere decisamente esplosivo. Figlio d’arte – la madre Maura è una rinomata pittrice e vive con lui a Milano – ha appena pubblicato il suo primo lavoro discografico: un ep che porta il suo nome. Il disco contiene tutti i brani presentati da Wax durante Amici ed è pubblicato dall’etichetta creata lo scorso anno proprio dalla De Filippi, la 21CO.

Nella tracklist, quindi, appaiono quelle canzoni che ne hanno decretato il successo durante il percorso del talent: ‘Anni ‘70’; ‘Turista per sempre’; ‘Ballerine e guantoni’ scritta e prodotta da Dardust e ‘Grazie’, a cui si aggiungono l’inedito dal titolo ‘Storie’ e la cover live di ‘Laurea ad Honorem’ di Marracash. Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.skystoneandsongs.it; telefonare allo 0583491389, scrivere una mail a [email protected]