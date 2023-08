Sky riscopre Lucca ’Italia vicina’ arriva in città e fa visita alle sue bellezze

C’è anche Lucca tra i territori raccontati da “Italia Vicina in viaggio con Radic”, la trasmissione itinerante alla riscoperta della Penisola, in onda su Sky (canale Gambero Rosso HD) e condotta dal giornalista Andrea Radic, che percorre lo Stivale in treno raccontando storie, prodotti tipici, eccellenze e curiosità. Un viaggio di venti tappe tra gusto, paesaggi e bellezza che inizia sempre a bordo delle carrozze di Trenitalia, partner ufficiale del programma.

Lo scorso fine settimana la troupe di Italia Vicina si è fermata a Lucca, definita “una delle mete più ambite del momento per il suo fascino e la sua storia ricca di arte, cultura e sorprese ad ogni angolo”, per dedicare alla nostra città un’intera puntata. Radic è andato alla scoperta dell’arborato cerchio mostrando al pubblico i simboli, percorrendo le vie strette e suggestive del centro storico ed i suoi sapori, accompagnato dall’assessore al Turismo Remo Santini, cicerone per l’occasione. Dalle Mura in sella ad una bici fino alla Torre Guinigi, a piazza Anfiteatro e al Duomo di San Martino, con un’intervista al rettore della cattedrale don Marco Gragnani e Francesco Miccoli.

Nel racconto della città, spazio anche ad alcune realtà come i ristoranti Da Varrone, l’Antica Osteria e un’istituzione come la pasticceria Taddeucci, dove il conduttore dialogando col titolare Marino Taddeucci ha assaggiato il buccellato, il pan Puccini e la torta d’erbi abbinata ad un bicchiere di biadina.

Un viaggio tra luoghi conosciuti e meno che esprimono l’essenza della cultura e delle tradizioni delle città. La puntata andrà in onda tra settembre ed ottobre su Gambero Rosso Channel e disponibile on-demand ai canali 133 e 415 di Sky. "Il Gambero Rosso è da sempre sinonimo di qualità e professionalità e siamo molto contenti che Lucca sia protagonista di Italia Vicina, un programma che racconta e valorizza il bello e il buono dell’Italia e in questo caso della nostra città - sottolinea l’assessore Santini - . Un’ampia puntata dove alcuni luoghi classici e attrazioni turistiche di Lucca, sono raccontate in modo nuovo, fresco e con passione e competenza".

"Un ringraziamento particolare - conclude - al conduttore e autore del programma Andrea Radic. Parlando di Gambero Rosso si potrebbe dire con una battuta che non solo Lucca è di moda, ma che Lucca fa gola".