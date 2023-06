Situazione più tranquilla sul fronte della siccità

Gli ultimi 6070 giorni hanno cancellato il precedente livello di severità idrica alta o media, per attestarsi su un livello basso. Addirittura in alcuni momenti si sono registrate condizioni di umidità estrema, che fanno dimenticare, anche in Lucchesia, la precedente emergenza siccità. Il valore più evidente è dato dalla risalita dei quantitativi di acqua contenuta nelle dighe Enel del bacino del Serchio.

Oggi ci sono circa 26,5 milioni di metri cubi, a fronte di un volume utile massimo di 30 milioni. Lo scorso anno in questo periodo c’erano 23,5 milioni di metri cubi. Dunque ci sono 3 milioni di metri cubi, ovvero 3 miliardi di litri in più, nonostante ci siano ancora alcuni degli invasi vuoti per la manutenzione programmata. Da ricordare che lo scorso anno le dighe del bacino del Serchio erano scese all’inizio di novembre ad appena 3,2 milioni di metri cubi. Nell’ultimo anno (giugno 2022-giugno 2023) nel bacino del Serchio sono caduti in media 1.463,3 millimetri di pioggia a fronte della media storica di 1.794,7 millimetri. Fra giugno 2021 e giugno 2022 era caduti soltanto 1.258,5 millimetri, mentre fra giugno 2020 e giugno 2021 si erano registrati ben 2.070,4 millimetri.

Un altro valore che indica un progressivo superamento della siccità è dato dai livelli della falda idrica sotterranea. Anzi la Piana di Lucca rappresenta un’area in netto miglioramento, nonostante sia sempre interessata dai forti prelievi ad uso potabile e industriale del comprensorio cartario. Il piezometro di corte Spagni fa registrare livelli sopra le medie caratteristiche.

Il piezometro di Salicchi ieri indicava la presenza dell’acqua a una profondità di 5,93 metri dal piano di campagna, un anno fa si registravano i valori peggiori, con il livello della falda sceso a meno 6,23 metri mentre negli ultimi due anni abbiamo avuto quali condizioni migliori gli ultimi giorni del gennaio scorso, con la falda che era risalita a meno 5,07 metri dal piano di campagna. In pratica oggi abbiamo l’acqua a una profondità che è scesa di 90 centimetri in cinque mesi ma è superiore di 26 centimetri rispetto a un anno fa. Grazie alle piogge degli ultimi due mesi e a quanto è invasato nelle dighe e nelle falde idriche sotterranee oggi la situazione è in un livello di criticità sostanzialmente non preoccupante. Non emergono segnalazioni di criticità dal settore irriguo né dai gestori del servizio idrico integrato e le previsioni meteo a medio e lungo periodo finora indicano una stagione estiva non particolarmente calda e con piogge superiori ale medie attese, soprattutto a luglio.

Paolo Mandoli