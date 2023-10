Sit-in a Lucca contro la frana in Alta Val Fegana

E’ proprio per un problema ambientale che giusto ieri, ma in Alta Val Fegana, sono scesi in strada numerosi cittadini per chiedere interventi contro una frana. "Nel 1800 in dieci anni fu costruita la strada. Dopo due secoli non si riesce ad arginare una frana". Questo è il più significativo dei tanti cartelli, affissi lungo la strada provinciale 56, detta “Ducale“, che conduce fino al passo Giovo, teatro ieri mattina di una protesta molto partecipata, organizzata dal Comitato Strada Ducale, per denunciare, ancora una volta, la mancata bonifica della frana in prossimità della località Fontanone.

La protesta ha mobilitato, oltre ai residenti, comitati paesani, associazioni della montagna, villeggianti anche locali, che qui possiedono delle baite, operatori turistici di agriturismo e del Rifugio Casentini, gli appassionati del gruppo Giovo Bike di Coreglia, escursionisti abituali della zona. La strada Ducale è oggetto da diversi anni di richieste di messa in sicurezza e sistemazione. Il comitato Strada Ducale, appositamente costituito, ha inscenato la mobilitazione, raccogliendo, a suo tempo, centinaia di firme su una petizione ed inviando anche un esposto alla Procura. "Sono oltre dieci anni che c’è questa frana - spiega Anna Maria Togneri, presidente del Comitato Strada Ducale - che ormai sembra giunta ad un punto di non ritorno, visto che continua a smottare a valle e con le prossime piogge autunnali la strada potrebbe definitivamente crollare. Cosa aspettano in Provincia? Se la strada franasse del tutto, resterebbe isolata una vasta zona a monte, con grave danno per tutte le attività e anche per le persone". "La presenza a monte di famiglie e di attività turistiche - continua - assicura un presidio utile, anzi indispensabile, per proteggere e curare il territorio, da prevenire disastri idrogeologici tipici dell’abbandono delle zone montane. Tutti noi siamo qui per dire alla Provincia di intervenire seriamente e non con i soliti palliativi". In mancanza di risposte a breve, il comitato promuoverà un sit-in di protesta in piazza Napoleone a Lucca.

Marco Nicoli