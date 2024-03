Sistema museale della Provincia. Colombini confermato presidente

Conferma per la presidenza del Sistema museale territoriale della provincia di Lucca per Alessandro Colombini, che, in questo nuovo mandato, sarà affiancato da Francesco Niccoli - rappresentante del Complesso museale archeologico della Cattedrale di Lucca - vicepresidente. Ecco l’esito dell’assemblea, nel corso della quale si sono rinnovati gli organi direttivi del Sistema museale.

L’amministrazione provinciale, ente che supporta le attività strategiche del Sistema museale, sarà rappresentata da Sara D’Ambrosio, consigliere provinciale con delega alla Cultura che da anni segue attivamente questo progetto, mentre il Museo di Storia dell’emigrazione italiana della Fondazione Paolo Cresci mantiene il ruolo di capofila del Sistema Museale e continua ad essere rappresentato dalla presidente della Fondazione, professoressa Ave Marchi.

Nel corso dell’assemblea è stato individuato anche il nuovo Comitato tecnico, coordinato da Pietro Luigi Biagioni per la Fondazione Paolo Cresci e del quale fanno parte Paolo Benedetti per la Provincia; Alessandra Sani per i Musei del Comune di Lucca; Valentina Dianda per i Musei della Piana di Lucca; Flavio Guidi per i Musei della Mediavalle del Serchio; Umberto Bertolini per i Musei della Garfagnana e Roberta Martinelli per i Musei della Versilia.

Il Comitato scientifico, invece, è composto da Emanuele Pellegrini e da Annamaria Giusti, ambedue storici dell’arte nonché da Giuseppe Gherpelli, esperto in management e in piani di sviluppo delle attività culturali.

"Con la nomina delle cariche istituzionali del Sistema Museale – commenta Colombini – si è completato il nuovo assetto che coordinerà i musei del territorio che hanno aderito al Sistema museale e che, a oggi, sono 31. In questi anni, è stato fatto un forte lavoro di aggregazione e i progetti che abbiamo messo in campo hanno riguardato l’organizzazione di eventi culturali e artistici, la formazione degli addetti museali, l’innovazione tecnologica, la didattica e la promozione".