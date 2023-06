Sistema Ambiente, stop sciopero I sindacati optano per la revoca

Colpo di scena. Dopo vari tira e molla, sfuma definitivamente lo sciopero dei lavoratori di Sistema Ambiente annunciato da Cgil, Cisl e Uiltrasporti per oggi, il giorno prima del concerto dei Kiss in piazza Napoleone. L’incontro avvenuto ieri pomeriggio davanti al Prefetto Francesco Esposito è stato chiarificatore, e alla fine i sindacati hanno deciso di revocare l’iniziativa.

Al confronto di ieri erano presenti il sindaco Mario Pardini, l’assessore all’ambiente Cristina Consani, la presidente di Sistema Ambiente Sandra Bianchi e i referenti delle organizzazioni Fp Cgil, Cisl e Uiltrasporti. Su invito del Prefetto Esposito le parti hanno raggiunto l’accordo così articolato: “Impegno delle parti a riaprire, con rinnovata disponibilità, il tavolo di trattative sulle questioni avanzate dalle organizzazioni sindacali e alla base dell’azione di sciopero proclamata; il primo incontro del tavolo si terrà in prefettura il prossimo 4 luglio per avviare un primo confronto, anche in vista dell’insediamento formale del nuovo socio privato all’interno della società; il secondo incontro si terrà entro il mese di agosto in relazione ai tempi di insediamento del nuovo socio privato, al quale dovrebbe spettare anche la facoltà di esprimere in seno alla società la figura dell’amministratore delegato“. A fronte di tutto ciò i sindacati hanno dunque revocato lo sciopero di oggi mantenendo ferma invece l’astenzione dalle prestazioni lavorative straordinarie fino al prossimo primo luglio. Il braccio di ferro tra l’azienda e le parti sociali va avanti da tempo fermo su un nodo che, al momento, resta tale. Le organizzazioni infatti chiedono che Sistema Ambiente assuma full time 25 lavoratori attualmente stabilizzati con contratti definitivi ma con orario part time. A questo punto c’è l’impegno reciproco a individuare possibili aree di intesa già nel primo confronto fissato per il 4 luglio.

L’assessore all’ambiente Cristina Consani aveva già avuto modo di puntualizzare che i servizi offerti da Sistema Ambiente sono migliorati in alcune zone prima critiche – tra cui Piazza San Frediano e piazza Anfiteatro – e che ciò ha sortito riscontri positivi di cittadini e esercenti. “Servizi – così la Consani – che hanno visto anche l’implementazione di nuovi mezzi e modalità di pulizia, sia in centro storico che nelle frazioni: penso ad esempio allo spazzino di quartiere o al t-riciclo“.