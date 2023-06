Sistema Ambiente, scontro aperto Sindacati e CdA ai ferri corti

E’ frattura netta tra i sindacati Cgil Cisl e Uil – con Fiadel che invece prende le distanze e invita a mantenere un clima sereno e responsabile – e il consiglio di amministrazione di Sistema Ambiente. Cgil Cisl e Uil parlano di “pressioni e censure“ da parte del nuovo Cda che sarebbero tese “a sottacere un crescente malcontento, che non hanno fatto altro che incrementare il malessere tra gli operatori che si vedono costretti ad operare in un clima di tensione, che ha reso ormai da mesi l’aria irrespirabile“.

“L’agitazione sindacale è il chiaro sintomo di come questo Cda stia stigmatizzando le reali motivazioni delle organizzazioni di categoria – così le tre sigle –, minandone i capisaldi e nascondendosi dietro la figura di un delegato al personale che mentre a loro dire non potrebbedovrebbe prendersi responsabilità in ordine all’organizzazione futura dell’azienda, nella realtà dei fatti, sta assumendo decisioni che avranno forti riflessi sul futuro aziendale, sia pure in netta contraddizione con quanto espresso da loro stessi“.

“Se così è allora – si chiedono Cgil Cisl e Uil – perché prevedere la figura di un direttore generale, il cui costo è pari a quasi 5 operatori all’anno e perché comminare decine di sanzioni a dipendenti che si trovano costretti ad operare, è bene saperlo, con mezzi obsoleti la cui sicurezza andrebbe attentamente valutata? Perché si continua a dare potere ad un AD, espressione di una procedura fallimentare del socio privato precedente, che di fatto per il poco tempo in cui rimarrà forse, non avrebbe senso che esprima tutto questo potere decisionale? Chi si sta occupando quindi realmente della gestione del personale, e con quali reali obiettivi? Chi è davvero in azienda allora che sta gestendo le questioni se non gli esponenti di nomina politica del Cda, mascherando le proprie decisioni dietro il controllo analogo di Lucca Holding e dietro i proclami sul nuovo e potente socio privato che, si dice, sistemerà le cose?“. I tre sindacati chiedono al sindaco e all’amministrazione comunale se “siete così sicuri che la direzione da voi indicata in Sistema Ambiente stia lavorando per il bene della città?“.

Giuseppe Arduino, coordinatore di Fiadel, invece: “Abbiamo apprezzato la chiarezza del nuovo cda che ha fatto presente, sin da subito e senza nascondersi, la volontà di sistemare le criticità presenti in azienda che provengono dalla passata gestione“.