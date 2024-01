Sironi firma la copertina della nuova antologia di “Racconti nella rete“

Fabio Sironi (nella foto) firma la copertina della ventitreesima antologia di Racconti nella Rete, che nel prossimo mese di settembre raccoglierà i venticinque racconti vincitori del prestigioso concorso. L’immagine sarà utilizzata anche per il manifesto della 30^ edizione del festival LuccAutori. “I gatti lettori sono direttamente sgattaiolati dal mio “Gattalogo”, il repertorio di felinità domestiche dove umano e felino spesso si confondono.” - dice Sironi, presentando il suo disegno per la nuova antologia di Racconti nella Rete.

Sironi è un importante illustratore italiano. Nato a Milano, dopo il Liceo Artistico ha frequentato l’Accademia di Brera e lo studio di Fulvio Bianconi. Dal 1987 disegna per il Corriere della Sera. Ha inoltre pubblicato per: Il Giorno (vignette politiche in prima pagina, 1982), La Domenica del Corriere, Playboy, Capital, Humor Graphic, La Rivista dei Libri/ The New York Review of Books, Courrier International, El Mundo, Nigrizia, The Times. Nel 1992 gli è stato conferito il Premio Unicef per l’illustrazione alla Fiera del Libro per ragazzi di Bologna.

Il 23° premio Racconti nella Rete si svolge online nel sito www.raccontinellarete.it. Nato nel 2002 da un’idea di Demetrio Brandi, il premio si conferma il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Molti tra gli scrittori pubblicati nelle antologie di Racconti nella Rete hanno ottenuto brillanti risultati in campo letterario. Il progetto letterario permette a tutti di partecipare al concorso con un racconto breve, una favola per bambini o un soggetto per cortometraggi. Il premio prende vita tutto l’anno ed è sostenuto da una serie di presentazioni dell’antologia in diverse città italiane.

La premiazione dei vincitori avviene nell’ambito del festival LuccAutori, in programma a Lucca nel mese di ottobre. I racconti si possono inserire sul sito fino al 31 maggio.