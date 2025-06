Sirio e Stella, che gioia per i bambini

E ormai palese che oggi non poche persone lasciano le città per ritornare a vivere e lavorare in montagna. Fra queste anche giovani. Questo non è solo dovuto a crisi economica ed abbandono. Tante ricerche dimostrano che è in atto un’inversione di tendenza con tanti, soprattutto giovani preparati e motivati, che per fuggire dai ritmi frenetici della città, desiderano migliorare la loro vita lavorando in montagna a contatto con la natura, in comunità più piccole e meno caotiche.

A Bagni di Lucca l’associazione Comunità del Bosco Bagni di Lucca, insieme all’associazione Risveglio di Vico Pancellorum, sono impegnati a promuovere il turismo lento sul territorio; tra i loro progetti sono previste passeggiate in compagnia di due asinelli, docili, pazienti, forti, infaticabili e fedeli compagni dell’uomo in montagna. Grazie alla loro docilità e simpatia questi due animali traferiscono tranquillità e consentono di gustare a fondo le bellezze dei luoghi. Si rivelano particolarmente adatti per passeggiate di famiglie con bambini.

Passare un po’ di tempo o passeggiare insieme ad un asinello è consigliato per soggetti diversamente abili dal punto di vista fisico, psichico e neuromotorio, soprattutto per soggetti autistici; infatti un asinello sa rispettare i tempi e i comportamenti di questi bambini. Purtroppo non è ancora stato possibile per le associazioni concretizzare il progetto per mancanza di risorse economiche necessarie per acquistare ed istruire gli asinelli. E’ stata tuttavia una magnifica sorpresa quando si è saputo che due giovani (Paolo e Jessa) che possiedono una Azienda Agricola di verdure stagionali e naturali, ritirati a vivere a Vico, in silenzio, da soli e con proprie risorse economiche, hanno acquistato due asinelli, chiamati Sirius e Stella, e li stanno addestrando per accompagnare i bambini. Una volta che l’addestramento sarà concluso, l’Associazione Risveglio, insieme alla Comunità del Bosco Bagni di Lucca, in uno stupendo castagneto vicino al paese di Vico Pancellorum, potrà organizzare giornate ricreative per bambini e le proprie famiglie in compagnia dei due asinelli, grazie anche, soprattutto, alla splendida iniziativa dei due giovani Paolo e Jessa.

Marco Nicoli