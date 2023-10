Siringhe vicino ai binari, scatta l’allarme. Abbiamo chiesto a Rete Ferroviaria Italiana

Ha appoggiato lo zainetto per terra, come tutte le mattine, ma al momento di riprenderlo si è accorto che c’era una siringa infilzata che lo ha sfiorato. Brutta disavventura per uno studente di 18 anni, A.B. le sue iniziali, che ieri mattina alla stazione ferroviaria di Altopascio stava aspettando il treno per recarsi a scuola a Pescia. Arrivato di fronte ai binari, accanto alla porta del bar, chiuso da tempo, ha messo lo zaino a terra e quando è arrivato il treno lo ha preso per metterlo in spalla, con la siringa rimasta attaccata che lo ha sfiorato. A quel punto è scattato il panico. Il ragazzo ha avuto paura, temeva di aver toccato l’ago .

"Ho ricevuto la sua telefonata ed era completamente sotto choc – racconta il padre, imprenditore assai conosciuto -, gli ho raccomandato di rimanere calmo, per precauzione lo abbiamo accompagnato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Pescia. I medici hanno escluso lesioni ma bisognerà ripetere gli esami per verificare che sia tutto ok, sia per l’epatite ma soprattutto per l’HIV. Ci hanno rassicurato ma intanto il dubbio rimane. E chi dobbiamo ringraziare?". Sul posto è intervenuta la Municipale di Altopascio.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sara D’Ambrosio, appresa la notizia, ha commentato: "Abbiamo contattato subito RFI, che ha in gestione la stazione e l’area circostante e ha un servizio giornaliero di pulizia attraverso una cooperativa che deve garantire ed osservare che tali fatti non accadano. L’impegno sulla sicurezza, sul decoro e sulle soluzioni alle situazioni più critiche, è massimo da parte del Comune. Un passaggio importante, come presidio di sicurezza per la zona sarà la riapertura del bar della stazione, la cui procedura di gara è in carico a RFI".

Massimo Stefanini