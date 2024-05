"Sinistra fuorviante e sconclusionata cerca visibilità nell’Oltreserchio"

"Sinistra fuorviante e sconclusionata, cerca disperatamente visibilità nell’Oltreserchio": risponde senza mezzi termini il presidente della commissione Lavori Pubblici e Ambiente Marco Santi Guerrieri che nei giorni scorsi era stato attaccato dai consiglieri di opposizione Bianucci e Giannini in merito alla mancata approvazione in consiglio di una mozione per incrementare il servizio pubblico in quella zona della città.

"Dopo dieci anni di cecità assoluta e totale mancanza di volontà nel cercare di migliorare il servizio di trasporto pubblico nell’Oltreserchio – sottolinea Santi Guerrieri – al centrosinistra non è mancato il coraggio di avanzare pretese e progetti senza attendere i risultati di questo primo semestre di sperimentazione".

L’esponente della maggioranza ricorda come quella mozione, discussa in commissione nel marzo scorso, era stata ritenuta irricevibile da subito perché superata dal nuovo piano per il trasporto urbano.

"In questa circostanza – prosegue Santi Guerrieri – a nome della maggioranza ho proposto ai colleghi Bianucci e Giannini di ritirare la mozione al fine di riformulare un nuovo documento condiviso da tutti basato su dati certi e aggiornati, tentativo assolutamente fallito. A seguito di ciò la mozione è stata votata, i consiglieri di maggioranza Guerrieri, Del Barga e Pierotti si sono astenuti dal voto, mentre Bianucci, Giannini e Raspini hanno espresso il parere favorevole. La prova provata che il tentativo di mediazione fosse assolutamente fondato è riscontrabile nel corso del consiglio del 21 maggio che, dopo una lunga discussione, respinge la mozione e vota un documento proposto dalla maggioranza sul possibile ulteriore potenziamento del servizio. La maggioranza all’unisono vota l’ordine del giorno e così anche la consigliera di centrosinistra Silvia Del Greco. Il documento, assolutamente di buon senso, pone le premesse per lavorare alle migliorie del trasporto pubblico urbano confrontandosi con AT al termine del semestre di prova".