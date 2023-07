Sindaci protagonisti a Lido di Camaiore

La Garfagnana protagonista dell’estate in Versilia con la passerella per i Comuni sul palco di Lido Festival, al pontile di Lido di Camaiore, durante le serate del mercoledì, alle ore 21, fino al 2 settembre, condotte dal giornalista Fabrizio Diolaiuti. Tutti i 14 i sindaci dell’Unione Comuni Garfagnana, Vagli Sotto non ne fa più parte, si alterneranno sul palco del Lido Festival e avranno modo di presentare e promuovere le bellezze naturali e le potenzialità turistiche di una terra ricca di storia, tradizioni e piatti tipici, anche con la proiezione, su un maxi-schermo, di due bellissimi spot promozionali della Garfagnana. "Questa partecipazione – afferma il presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi – va nella direzione di rafforzare l’asse turistico Versilia-Garfagnana". Dino Magistrelli