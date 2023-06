Sindaci della Valle uniti Direttore di zona per gestire la sanità

Per oggi, giovedì 8 giugno, è convocata la Conferenza zonale integrata dei sindaci della Valle del Serchio, al cui ordine del giorno spicca il punto: "Intesa su nomina Direttore Zona Distretto". A questo proposito il sindaco di Minucciano Nicola Poli scrive: "Si tratta di una scelta importante, stanti le complesse criticità che affliggono la nostra Sanità, sia ospedaliera, sia territoriale, che necessitano di scelte strategiche, economiche ed organizzative importanti ed urgenti, per scongiurare il serio rischio di arrivare, per uno dei servizi essenziali più importanti in Valle, ad un punto di non ritorno ormai prossimo. Serve una persona che conosca da vicino gli aspetti più tecnici e specifici della medicina territoriale, che possa riassestare il sistema dei medici di famiglia, implementarlo con i servizi di prossimità e coordinarlo con la guardia medica. Serve una persona che conosca da vicino le dinamiche della medicina ospedaliera e le interrelazioni fra e diverse unità funzionali ed i diversi reparti; che possa ottimizzare le risorse (umane ed economiche) e rendere efficienti i servizi ai cittadini, che possa (finalmente) dare un senso funzionale ai due plessi ospedalieri, coordinare medicina di emergenza – urgenza e 118. Solo così si potrà evitare il tracollo della Sanità e potremo presentarci, all’ASL e alla Regione, pretendendo risorse nuove ed aggiuntive, forti della credibilità (finalmente) recuperata.

Ho sentito, nelle scorse settimane, medici ospedalieri e di famiglia, infermieri ed operatori di 118 e tutti, a gran voce, hanno auspicato che il nuovo Direttore della Zona Distretto sia un medico, ovvero una persona che abbia le conoscenze e le competenze specifiche per capire ed affrontare tutte le ben note criticità.

Sono girati, in queste settimane, diversi nomi fra i possibili "papabili", fra i quali un solo medico, che ha, però, a detta di tutti, proprio le caratteristiche richieste dagli operatori della sanità. Auspico che Asl e Sindaci, di fronte alle indicazioni del mondo della sanità locale e alle notorie criticità esistenti, affrontino la decisione scevri da condizionamenti, senza indulgere alla tentazione di piazzare qualcuno magari meno competente ma più vicino alla "politica", e siano motivati solamente dalla volontà di fare la scelta migliore per il bene dei cittadini della Valle".

Dino Magistrelli