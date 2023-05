Sindache? Ancora poche Solo sei su trentatré Comuni della provincia lucchese

di Maurizio Guccione

Le donne sindaco? Ancora poche, in Lucchesia ma non solo. La fascia tricolore fa fatica a essere indossata dalle prime cittadine. Non è un’opinione ma, a quanto pare, un dato di fatto.

Nel nostro territorio la situazione si spiega così. La provincia di Lucca conta 33 Comuni e le donne a capo della giunta comunale sono soltanto 6; i restanti 27, sono uomini. Facendo così emergere – la matematica non perdona – che l’81,81% è appannaggio dei maschi e il restante 18,18% (siamo di fronte a numeri palindromi a inversione di genere), sono femmine. Per l’elezione dei primi cittadini, insomma, non viene sfiorato nemmeno un quinto delle donne elette.

Ma non tutto è perso. Sempre in Lucchesia, l’età media dei 33 sindaci, si attesta su 54,75 anni; se la scorporiamo, vediamo che l’età media dei sindaci maschi è di 56 anni, mentre quella delle sei sindache è inferiore: 48,5 anni. Al momento in cui scriviamo, il sindaco donna più giovane è Sara D’Ambrosio, a capo dell’amministrazione di Altopascio. Per i sindaci maschi, i due più giovani sono Andrea Carrari di Piazza al Serchio e Marco Reali del Comune di Sillano-Giuncugnano, quest’ultimo più giovane di 4 mesi. Il sindaco più “maturo”, invece, è Francesco Pioli, primo cittadino di Villa Collemandina, seguito a ruota da Paolo Michelini di Bagni di Lucca.

Vediamo adesso il grado di istruzione, secondo quanto risulta dal sito “Tuttitalia.it”. In Lucchesia, sul totale dei sindaci, 19 hanno la

laurea (57,57%), 12 il diploma di scuola media superiore o titolo equipollente (36,36%) e 2 il diploma di scuola media inferiore (6,06%). Rispetto alle sei donne sindaco, 4 di loro sono laureate (66,6%) e due hanno conseguito il diploma di scuola media superiore (33,4%).

Passiamo ai sindaci maschi. Dei ventisette primi cittadini, 15 hanno la laurea (55,55%), dieci il diploma di scuola media superiore (37,03%) e due il diploma di scuola media inferiore (7,41%). Abbiamo provato a fare un’equiparazione tra la provincia di Lucca e le tre province che, insieme alla nostra, fanno ormai parte del territorio diffuso dell’Area vasta: Massa Carrara, Pisa e Livorno. Eccetto Pisa, che si avvicina di più a Lucca per numero di sindaci (ne ha 37), Massa Carrara ne conta 17 e Livorno 19. Vediamo comunque come si attestano le tre province, in termini di espressione di sindaci donne.

Pisa su 37 sindaci vede 27 maschi e 10 femmine. A Massa Carrara, su 17 primi cittadini 13 sono maschi e 3 femmine (oltre un commissario prefettizio). Infine Livorno: su 19 sindaci 14 sono maschi (uno è commissario prefettizio) e 5 donne. Anche nelle realtà migliori, dunque, le donne stentano a sfiorare la percentuale di un terzo rispetto ai colleghi maschi. Possiamo affermare che nessun capoluogo di provincia esprime, oggi in Toscana, un sindaco donna.

Solo in un remoto passato, Pisa ha avuto la presenza dal 1968 al 1970 della sindaca Fausta Giani Cecchini, naturalmente quando il sindaco lo votava il consiglio comunale. Rivestì anche la carica di presidente della Provincia. Da sottolineare, infine, che le uniche sindache della Lucchesia a ricoprire l’incarico in comuni oltre i 15mila abitanti, sono appunto Sara D’Ambrosio ad Altopascio e Simona Barsotti a Massarosa.