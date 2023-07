Sindacati e vertici aziendali, lunedì summit

La parola alla nuova proprietà della ex Fabio Perini di Mugnano, i vertici della multinazionale finlandese Valmet, e poi ai sindacati. Un’operazione, si vocifera, per un valore di un miliardo di euro. Stephan Seifert, CEO del Gruppo Körber dichiara: “Si tratta di un’opportunità unica per dare vita ad un player leader nel settore del tissue e per definire la strategia per il futuro. La complementarietà di posizionamento sul mercato e la condivisione del medesimo mindset imprenditoriale e di attenzione al cliente contribuiscono a creare le migliori condizioni per raggiungere insieme il successo”. Pasi Laine, Presidente e Ceo di Valmet: “La combinazione delle attuali tecnologie, dei servizi e dell’automazione di Valmet per il tissue making con l’offerta e le competenze acquisite nel settore della trasformazione del tissue rappresenta un’ottima combinazione strategica e costituisce una solida base per creare nuove opportunità di business e servire i nostri clienti in modo ancora migliore. Siamo felici e orgogliosi di dare un caloroso benvenuto a tutti i nuovi colleghi della Business Area Tissue di Körber che entrano a far parte di Valmet”.

Per Nicola Riva, segretario generale Fiom Cgil Lucca, sarà importante la tappa di lunedì: “Ci incontreremo con l’amministratore delegato di Valmet, in modo da poter iniziare a chiarire la conclusione del percorso di riorganizzazione dell’accordo del 29 marzo. L’esigenza nostra è quella di un’interlocuzione aperta con chi ora ha le redini, per tenere i punti fermi e, anzi, dare opportunità di sviluppo“.

La Rsu Fiom torna a sottolineare, come già evidenziato all’azienda, che non è stato un buon segnale quello di smantellare un team punta di diamante di 20 persone specialisti nel montaggio delle macchine per la carta. Bruno Casotti, Fim Cisl Toscana Nord, al momento si dice fiducioso: “Un investimento così importante fa pensare a un’intenzione vera di lavorare nell’ottica della crescita. Monitoriamo attentamente la situazione, lunedì ne sapremo di più“.

L.S.